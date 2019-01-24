Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из музея Москвы пропала старинная икона 

News.ru 49 минут назад
Фото: ТАСС
Полиция Москвы проверяет информацию об исчезновении из Государственного исторического музея одного из экспонатов.
«В среду, 23 января, полицейским поступила информация о том, что в фондохранилище Государственного исторического музея обнаружена пропажа старинной иконы», — передаёт слова источника в правоохранительных органах АГН «Москва».
Сотрудники МВД изучают записи с камер в музее. Обстоятельства выясняются.
Как ранее писал News.ru, коллекция комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украдена из закрытого склада в городе Бока-Ратон американского штата Флорида. Она насчитывала около 450 комиксов, включая выпуски о супергерое, изданные в 1940-х годах.
News.ru: последние новости
СМИ сообщили о задержании мэра Нефтеюганска Туристки исчезли на севере Свердловской области Захватчик самолёта Шаповалов арестован на два месяца
Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очередная американская гегемония»711
Захарова заявила о «ручном режиме смены власти» в Венесуэле85
Назван инструмент для уничтожения Украины114
Карьера Рогозина повисла на волоске42
Су-27 подняли на перехват шведского самолета31
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
05:08
Никита Джигурда не использует кукол вуду
Шоу-бизнес
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:13
Мать «угонщика» самолета сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
«Япония пытается оказать давление на Россию»
В мире Азия
03:37
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян
Шоу-бизнес
00:30
Германия оказалась верна США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение