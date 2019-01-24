Из музея Москвы пропала старинная икона

Полиция Москвы проверяет информацию об исчезновении из Государственного исторического музея одного из экспонатов.

«В среду, 23 января, полицейским поступила информация о том, что в фондохранилище Государственного исторического музея обнаружена пропажа старинной иконы», — передаёт слова источника в правоохранительных органах АГН «Москва».

Сотрудники МВД изучают записи с камер в музее. Обстоятельства выясняются.

Как ранее писал News.ru, коллекция комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украдена из закрытого склада в городе Бока-Ратон американского штата Флорида. Она насчитывала около 450 комиксов, включая выпуски о супергерое, изданные в 1940-х годах.