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На Сахалине эвакуировали школы и административные здания 

Газета.Ru + ещё 3
Фото: Sakhalin.info
Утром в четверг, 24 января, из нескольких школ и административных зданий Южно-Сахалинска были эвакуированы сотрудники и ученики. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Пресс-служба администрации пояснила, что люди были эвакуированы из "ряда школ", учреждений культуры и административных зданий из-за сообщений о минировании. Число эвакуированных зданий не уточняется.
"Каждый коллектив работает по индивидуальной схеме эвакуации. Образовательный процесс остановлен", — говорится на сайте.
Из-за массовых сообщений о минировании власти приняли решение отменить вторую смену в 19 школах.
Ранее сообщалось, что в Приморье эвакуировали ТЦ и школы из-за угроз.
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