Мужчина перепутал машину инкассаторов с маршруткой 

В Липецке мужчина по ошибке захотел прокатиться на инкассаторской машине: горе-пассажир перепутал микроавтобус, предназначенный для перевозки денежных средств, с городской маршруткой. Инцидент сняли на камеру, на кадрах видно, как мужчина, переговорив с водителем автомобиля, открывает дверь и забирается внутрь салона. Но вовремя подоспевший инкассатор пресек попытку незадачливого липчанина — он жестко вытащил мужчину из «Газели». В Сети предположили, что причиной конфуза могло стать алкогольное опьянение героя ролика.