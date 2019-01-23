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Пилоты «Аэрофлота» рассказали, как они действовали на рейсе Сургут — Москва 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Пилоты "Аэрофлота" рассказали о своих действиях на рейсе Сургут — Москва, который из-за пассажира совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.
Ранее бортпроводница данного рейса рассказала, что пассажир через полчаса после взлета потребовал направить самолет в Афганистан и заявил, что у него есть оружие. В случае невыполнения требований он пообещал применить оружие против экипажа и остальных пассажиров.
"Была получена информация от бортпроводников о захвате воздушного судна", — рассказал пилот "Аэрофлота" в ходе пресс-конференции, которую транслировал канал RT.
Затем летчики начали сбор данных по запасным аэродромам и отправили полученную информацию в центр управления полетов авиакомпании для рекомендаций.
Через диспетчеров пилоты также получили рекомендации от правоохранителей о том, что самостоятельных попыток задерживать данного пассажира предпринимать не следует.
"Есть четкие инструкции в нештатных ситуациях, которым мы и следовали", — подытожил сотрудник "Аэрофлота".
Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета один из пассажиров пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, как предполагается, в Афганистан. Его задержали, следователи возбудили дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".
Позже Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в захвате рейса, им оказался житель села Угут Сургутского района Павел Шаповалов, который признался, что ему "не надо было лететь" в Афганистан. Кроме того, на допросе подозреваемый заявил, что не проносил с собой в самолет оружие и какие-либо колющие и режущие предметы, а также не употреблял наркотики и психотропные вещества перед полетом.
В среду Шаповалов был арестован на два месяца — до 22 марта, ему предъявлено обвинение в угоне самолета.
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Происшествия , Аэрофлот , СКР , Афганистан , Москва , Сургут , Ханты-Мансийск
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