Течение вынесло горящие в Черном море танкеры в территориальные воды России

Два танкера со сжиженным газом, на которых вторые сутки длится пожар, дрейфуют в сторону российских берегов и уже вошли в 12-мильную зону территориальных вод, сообщили ТАСС в среду в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы.

Ранее сообщалось, что в сумме на танкерах к началу пожара было около 4,5 тыс. тонн сжиженного газа. Более двух суток пожар не могут потушить из-за того, что горят нефтепродукты. При этом оба судна держались на одном якоре. В среду суда начали дрейфовать в сторону берега.

"Буквально несколько минут назад доложили — скорость дрейфа 0,9 узла — порядка 1,5 км/ч. Они уже вошли в российскую 12-мильную зону, — сказал собеседник — Якорь не сорвало, надорвало".

Он уточнил, что танкеры движутся в сторону Таманского полуострова.