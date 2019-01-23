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Течение вынесло горящие в Черном море танкеры в территориальные воды России 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Снимок с видео/МЧС РФ/ТАСС
Два танкера со сжиженным газом, на которых вторые сутки длится пожар, дрейфуют в сторону российских берегов и уже вошли в 12-мильную зону территориальных вод, сообщили ТАСС в среду в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы.
Ранее сообщалось, что в сумме на танкерах к началу пожара было около 4,5 тыс. тонн сжиженного газа. Более двух суток пожар не могут потушить из-за того, что горят нефтепродукты. При этом оба судна держались на одном якоре. В среду суда начали дрейфовать в сторону берега.
"Буквально несколько минут назад доложили — скорость дрейфа 0,9 узла — порядка 1,5 км/ч. Они уже вошли в российскую 12-мильную зону, — сказал собеседник — Якорь не сорвало, надорвало".
Он уточнил, что танкеры движутся в сторону Таманского полуострова.
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Происшествия , Пожары , ИТАР-ТАСС
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