Арестован медбрат, изнасиловавший пациентку с повреждением мозга

В Финиксе (Аризона, США) арестован медбрат, который ухаживал за пациенткой с повреждением мозга, родившей недавно ребенка. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Проведенный анализ ДНК показал, что отцом новорожденного был 36-летний Натан Сазерленд. С 2011 года он работал в медицинском центре Hacienda Healthcare, где находилась женщина. Мужчине будут предъявлены обвинения в сексуальном нападении и насилии над инвалидами, престарелыми или больными.

Два врача медицинского центра отстранены от работы, один из них уволился. 7 января в отставку ушел исполнительный директор компании Билл Тиммонс.

Пациентка Hacienda Healthcare родила 29 декабря. По утверждениям сотрудников медицинского учреждения, о беременности они ничего не знали до тех пор, пока не начались роды. Поскольку женщина не способна ходить и говорить, зачатие могло произойти только в результате изнасилования.

29-летней женщине был необходим постоянный уход из-за повреждения мозга после эпилептического припадка. Отмечается, что пациентка может двигать конечностями, шеей и головой, а также реагирует на звуки и узнает знакомых людей. Изначально сообщалось, что женщина была в коме или в вегетативном состоянии более 10 лет, и не приходила в сознание.