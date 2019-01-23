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Источник рассказал, как могут поднять затонувший в Мурманске плавдок 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: Р-Спорт
Один из вариантов подъема затонувшего плавдока в Мурманске, кран которого упал на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", — распил и поднятие по частям, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования происшествия.
В ночь на 30 октября при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50 и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы и корпуса авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково (Мурманская область). Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.
После падения крана с плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе 30 октября зафиксированы были 52 повреждения на палубе и корпусе авианосца, общая стоимость ущерба оценивается в сумму порядка 70 миллионов рублей. Крейсер "Адмирал Кузнецов" освободили от упавшего крана в конце декабря.
"Подъем плавдока — трудная операция. Распиливать и поднимать по частям — один из вариантов. Это легче, безопаснее, дешевле. Но все будет зависеть от проекта подъема, он еще не готов", — сообщил собеседник агентства.
По словам источника, пока неизвестно, нарушена ли геометрия плавдока в результате инцидента, повреждения имеются, есть пробоины, но целостность конструкции, в основном, сохранена.
"Зависит от экспертизы и проекта (возможность в случае распила собрать плавдок снова в единую конструкцию — ред.). Если скажут, что док может быть применен, то да. Но, может, выяснится, что его уже давно надо было списать", — заключил собеседник агентства.
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Происшествия , РИА Новости , Мурманск
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