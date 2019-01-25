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"Думал, они друзья": мать о поджегших ее сына подростках

Россиянина посадили за нападение на полицейских и гранату 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд приговорил жителя Дагестана Залима Умаева к 13,5 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу за нападение на полицейских и хранение гранаты. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает ТАСС.
По данным следствия, осенью 2017 года на вокзале города Кизилюрта мужчина накинулся с ножом на полицейских и ранил одного из них в лицо. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать дебошира, открыв по нему стрельбу. Позже при обыске в его доме была найдена граната.
31 августа 2018 года сообщалось, что мужчина ранил ножом двоих полицейских во время задержания за хулиганство в подмосковном городе Дзержинском. Полицейские получили ранения, но обезвредили нападавшего. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Волгоградской области.
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Происшествия , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Кизилюрт , Республика Дагестан
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