Из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек, сообщает Nation News со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.
Инцидент произошёл в Московском районе — в пятиэтажном здании общежития Государственного технологического института.
Как установили пожарные, площадь возгорания составила 12 квадратных метров. К тушению было привлечено 19 человек и пять единиц техники.
Пострадавших нет.
В ноябре URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре.