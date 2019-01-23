Из-за пожара в общежитии в Петербурге эвакуировали 300 человек

Инцидент произошёл в Московском районе — в пятиэтажном здании общежития Государственного технологического института.

Как установили пожарные, площадь возгорания составила 12 квадратных метров. К тушению было привлечено 19 человек и пять единиц техники.

Пострадавших нет.

В ноябре URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре.