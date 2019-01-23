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Из-за пожара в общежитии в Петербурге эвакуировали 300 человек 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек, сообщает Nation News со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.
Инцидент произошёл в Московском районе — в пятиэтажном здании общежития Государственного технологического института.
Как установили пожарные, площадь возгорания составила 12 квадратных метров. К тушению было привлечено 19 человек и пять единиц техники.
Пострадавших нет.
В ноябре URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Санкт-Петербург
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