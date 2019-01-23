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Под Иваново более двух тысяч человек остались без тепла из-за аварии 

РИА Новости + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Авария оставила без отопления два детских сада и около 2,1 тысячи жителей города Кинешма в Ивановской области, сообщает в среду управление МЧС по региону.
"В 16.15 (мск) 23 января поступило сообщение о том, что на территории города Кинешма произошло аварийное отключение теплоснабжения, по адресу: Ивановская область, город Кинешма, улица 50-я ВЛКСМ, дом 12", — говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС по региону, под отключение попали 43 многоквартирных дома с населением 2016 человек и два детских сада, которые уже завершили работу.
Планируемое время восстановления теплоснабжения — к 24.00 мск среды. Сейчас в Кинешме 16 градусов мороза.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Ивановская Область , Кинешма
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