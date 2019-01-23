Под Иваново более двух тысяч человек остались без тепла из-за аварии

Авария оставила без отопления два детских сада и около 2,1 тысячи жителей города Кинешма Ивановской области , сообщает в среду управление МЧС по региону. "В 16.15 (мск) 23 января поступило сообщение о том, что на территории города Кинешма произошло аварийное отключение теплоснабжения, по адресу: Ивановская область, город Кинешма, улица 50-я ВЛКСМ, дом 12", — говорится в сообщении. Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС по региону, под отключение попали 43 многоквартирных дома с населением 2016 человек и два детских сада, которые уже завершили работу. Планируемое время восстановления теплоснабжения — к 24.00 мск среды. Сейчас в Кинешме 16 градусов мороза.