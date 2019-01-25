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Учительница в Нижегородской области ударила школьника 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 29 минут назад
Фото: кадр из видео
В городе Дзержинск Нижегородской области замдиректора одной из школ ударила ученика, глава города Иван Носков взял дело под свой контроль, сообщили в местной администрации.
В сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения у школы, где видно, как женщина ударила подростка по лицу, передает РИА «Новости».
По тем же данным, подросток перед происшествием избил сына преподавательницы. Родители ударенного ребенка обратились в полицию с заявлением на педагога.
В мэрии города сообщили, что директор школы будет уволен, но за директора и ее зама вступились родители других учеников и коллеги-учителя.
«Глава Дзержинска Иван Носков провел встречи с представителями родительской и профессиональной общественности. На встречах обсуждалось озвученное ранее поручение главы города об увольнении директора школы «за укрывательство информации об инциденте» с участием сотрудника школы. Обсудив ситуацию с директором, представителями родительского комитета и директорами школ города, Иван Носков пошел навстречу общественности и пересмотрел свое решение», — сообщили в городской администрации.
Носков заявил, что «жесткие кадровые решения» на данном этапе приняты не будут, но работа по разбору инцидента продолжится.
В департаменте образования Дзержинска создали комиссию для служебного расследования.
«У меня нет вопросов к директору школы как к педагогу. Но у меня есть сомнения по качеству принятого ею решения именно как руководителя учреждения… По результатам служебной проверки мы будем принимать решения, которые будут касаться всех учреждений системы образования», — сказал Носков.
В январе в тольяттинской школе учитель ударила ученицу по лицу, после этого преподаватель рассказала, что школьница спровоцировала ее на агрессию.
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Происшествия , Иван Носков , РИА Новости , Дзержинск , Нижегородская Область
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