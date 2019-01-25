Учительница в Нижегородской области ударила школьника

В сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения у школы, где видно, как женщина ударила подростка по лицу, передает РИА «Новости»

По тем же данным, подросток перед происшествием избил сына преподавательницы. Родители ударенного ребенка обратились в полицию с заявлением на педагога.

В мэрии города сообщили, что директор школы будет уволен, но за директора и ее зама вступились родители других учеников и коллеги-учителя.

«Глава Дзержинска Иван Носков провел встречи с представителями родительской и профессиональной общественности. На встречах обсуждалось озвученное ранее поручение главы города об увольнении директора школы «за укрывательство информации об инциденте» с участием сотрудника школы. Обсудив ситуацию с директором, представителями родительского комитета и директорами школ города, Иван Носков пошел навстречу общественности и пересмотрел свое решение», — сообщили в городской администрации.

Носков заявил, что «жесткие кадровые решения» на данном этапе приняты не будут, но работа по разбору инцидента продолжится.

В департаменте образования Дзержинска создали комиссию для служебного расследования.

«У меня нет вопросов к директору школы как к педагогу. Но у меня есть сомнения по качеству принятого ею решения именно как руководителя учреждения… По результатам служебной проверки мы будем принимать решения, которые будут касаться всех учреждений системы образования», — сказал Носков.

В январе в тольяттинской школе учитель ударила ученицу по лицу, после этого преподаватель рассказала, что школьница спровоцировала ее на агрессию.