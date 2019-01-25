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Суд арестовал двоих полицейских из ОМВД подмосковного Чехова по делу о взятках 

ТАСС + ещё 17 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Бабушкинский суд Москвы арестовал руководителя отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Чехова Александра Мазепу, обвиняемого в получении взятки от местного предпринимателя. Также арестован за взятку от бизнесмена старший инспектор этого же отдела Андрей Кузнецов.
"Постановлением Бабушкинского суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 21 марта, Кузнецова и Мазепы", — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Ранее суд избрал на два месяца запрет определенных действий в отношении их начальника Андрея Большакова, который был задержан по подозрению в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) после обыска при расследовании уголовных дел о получении взяток в отношении его подчиненных. В ходе обыска у Большакова обнаружен пистолет Макарова со снаряженным магазином и спиленными номерными обозначениями. Согласно постановлению суда, Большакову необходимо являться к следователю по первому требованию, а также запрещено покидать место проживания в деревне Репниково Чеховского района Подмосковья в ночное время и общаться со свидетелями по уголовному делу. Вину полицейские не признают.
По данным следствия, руководитель отдела в декабре 2018 года получил от местного коммерсанта взятку в размере 90 тыс. рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за хулиганство в кафе. А его сослуживец в конце ноября 2018 года получил 200 тыс. рублей от местного предпринимателя за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности его интернет-кафе.
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Происшествия , Андрей Кузнецов , ИТАР-ТАСС , Москва , Чехов
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