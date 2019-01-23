Мать «угонщика» самолета сделала неожиданное заявление

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Мать пытавшегося угнать самолет «Аэрофлота» сделала заявление 

Рамблер + ещё 3 14 минут назад
Мать Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне самолета «Аэрофлота», рассказала, что у сына давно были проблемы с психикой, но врачи отказывались его лечить.
«Мы много раз обращались к врачам, но нам говорили: «Вот когда что-то случится, тогда и положим его в больницу». Дождались. Случилось. Может, теперь его наконец в больницу отправят? И слава богу. Полечится хоть. Пенсию начнет по инвалидности получать. А то ни пенсии, ни работы», — рассказала Евгения Шаповалова в интервью «Московскому комсомольцу».
Женщина рассказала, что Павел последнее время нигде не работал, жил на ее пенсию и зарплату сестры. Вся семья Шаповаловых живет в селе Угут в 230 км от Сургута. У Евгении Шаповаловой двухкомнатная квартира в бараке, по ее словам, им с сыном там тесно, поэтому он переехал к сестре. В том же селе находится дом бывшей жены Павла и их 15-летнего сына.
Евгения Шаповалова призналась, что проблемы с психикой у Павла начались после развода с женой 10 лет назад. Когда случаются приступы, он кричит и матерится, жалуется на головную боль. Однажды пошел в бар и стал обливать посетителей пивом, в другой раз забрался к бывшей жене в окно, за что получил наказание в виде общественных работ.
Также мать «угонщика» рассказала, что во время работы в заповеднике сына ударили молотком по голове.
По словам женщины, сын любит путешествовать. Он несколько раз был в Москве, ездил в Тунис, на Кавказ, мечтал побывать в Америке. Шаповалова предположила, что в самолете у Павла случился очередной приступ, и он может даже не помнить о том, что пытался угнать лайнер.
Во вторник 41-летний житель Сургута Павел Шаповалов захватил самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Сургута в Москву. Пассажир, угрожая якобы имеющимся у него оружием, потребовал направить лайнер в Афганистан. Экипажу удалось уговорить угонщика на дозаправку, и самолет совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске. Лайнер, на борту которого находились 75 человек, приземлился на дальней стоянке, силовики предприняли штурм судна, никто не пострадал.
На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий. Изначально сообщалось, что Шаповалов был пьян, однако в его крови не нашли ни алкоголя, ни наркотиков. Ему назначена психиатрическая экспертиза и предъявлено обвинение в угоне воздушного судна, сопряженном с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 211 УК РФ).
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Происшествия , Видео , Евгения Шаповалова , Аэрофлот , Московский комсомолец , Сургут
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