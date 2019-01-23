Под Брянском семья из трех человек погибла из-за отравления угарным газом

Следователи выясняют обстоятельства гибели семьи из трех человек, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщает СУСК по региону.

"Следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек в поселке Белая Березка Трубчевского района. По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление угарным газом", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, тела трех местных жителей были обнаружены в одном из частных жилых домов в поселке Белая Березка Трубчевского района в среду. В числе погибших оказались 46-летний мужчина и его пожилые родители. По данному факту следственные органы начали проверку.

Отмечается, что при осмотре места происшествия следователи установили, что в доме использовалось печное отопление с встроенной в печь газовой горелкой.