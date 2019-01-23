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Под Брянском семья из трех человек погибла из-за отравления угарным газом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи выясняют обстоятельства гибели семьи из трех человек, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщает СУСК по региону.
"Следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек в поселке Белая Березка Трубчевского района. По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление угарным газом", — говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, тела трех местных жителей были обнаружены в одном из частных жилых домов в поселке Белая Березка Трубчевского района в среду. В числе погибших оказались 46-летний мужчина и его пожилые родители. По данному факту следственные органы начали проверку.
Отмечается, что при осмотре места происшествия следователи установили, что в доме использовалось печное отопление с встроенной в печь газовой горелкой.
Как пояснил РИА Новости источник в экстренных службах региона, были нарушены правила эксплуатации печи, газовый прибор работал при закрытой задвижке.
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Происшествия , СКР , РИА Новости , Белая Березка , Брянск
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