Обвиняемый в угоне самолета утверждал, что причастен к терактам 11 сентября

Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона воздушного судна "Аэрофлота" , требовал сменить курс на Афганистан и утверждал, что он якобы причастен к терактам 11 сентября в США , говорится в материалах дела.

В среду Ханты-Мансийский районный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения пассажиру, подозреваемому в захвате рейса "Сургут-Москва".

"Бортпроводница рейса "Сургут-Москва" заявила, что Шаповалов сообщил, будто причастен к терактам 11 сентября, попросив сменить курс на Афганистан", — зачитал судья Ринат Ахметов выдержку из материалов дела.

Представитель следствия попросил заключить Шаповалова под стражу на два месяца, "учитывая резонанс и общественную безопасность деяния". В свою очередь представитель защиты заявил, что настаивает на избрании домашнего ареста или подписки о невыезде, так как обвиняемый является жителем округа. Сам Шаповалов отказался от дачи пояснений.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, как предполагается, в Афганистан. Его задержали, следователи возбудили дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

Позже Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в захвате рейса, им оказался житель села Угут Сургутского района Павел Шаповалов, который признался, что ему "не надо было лететь" в Афганистан. Кроме того, на допросе подозреваемый заявил, что не проносил с собой в самолет оружие и какие-либо колющие и режущие предметы, а также не употреблял наркотики и психотропные вещества перед полетом.