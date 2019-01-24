Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионерка из Салехарда отдала мошенникам 3,7 миллиона рублей 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пенсионерка из Салехарда (ЯНАО) менее чем за два месяца отдала 3,7 миллиона рублей мошенникам, обещавшим ей компенсацию за якобы некачественные мази, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Женщина, как уточняется, обратилась в полицию в конце 2018 года, заявив, что неизвестные обманным путем завладели принадлежащей ей крупной суммой денег.
Правоохранители выяснили, что за два месяца до этого на телефон 63-летней пенсионерки позвонила незнакомая женщина, пояснившая, что жительнице Ямала положена компенсация за лекарственные мази — женщина заказывала их ранее, а теперь они якобы признаны опасными.
"Для того, чтобы получить компенсацию, женщине необходимо заплатить налог. В период времени с 31 октября по 18 декабря 2018 года пенсионерка, поддавшись на уговоры мошенников, перевела на различные банковские счета денежные средства в сумме более 3,7 миллиона рублей", — рассказали в УМВД.
Полицейские возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, добавили в ведомстве.
Последние новости
Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры Европа отомстила Украине Действия Собчак после драки Виторгана с Богомоловым попали на видео
Комментарии3
Происшествия , МВД , Салехард , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карьера Рогозина повисла на волоске255
Назван инструмент для уничтожения Украины158
Россия попрощалась с договором о ракетах2
Войска ЦВО подняли по тревоге в 15 регионах РФ12
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям6
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
00:30
Рыболов поджег лунку на Иртыше
Общество
02:58
Карьера Рогозина повисла на волоске
Наука и техника Статьи
00:39
Хлопок произошел в жилом доме в Москве
Происшествия
05:08
Никита Джигурда не использует кукол вуду
Шоу-бизнес
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
02:39
«Майдан» в Венесуэле: слышны взрывы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение