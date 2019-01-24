Пенсионерка из Салехарда отдала мошенникам 3,7 миллиона рублей

Пенсионерка из Салехарда ЯНАО ) менее чем за два месяца отдала 3,7 миллиона рублей мошенникам, обещавшим ей компенсацию за якобы некачественные мази, сообщает пресс-служба регионального управления МВД

Женщина, как уточняется, обратилась в полицию в конце 2018 года, заявив, что неизвестные обманным путем завладели принадлежащей ей крупной суммой денег.

Правоохранители выяснили, что за два месяца до этого на телефон 63-летней пенсионерки позвонила незнакомая женщина, пояснившая, что жительнице Ямала положена компенсация за лекарственные мази — женщина заказывала их ранее, а теперь они якобы признаны опасными.

"Для того, чтобы получить компенсацию, женщине необходимо заплатить налог. В период времени с 31 октября по 18 декабря 2018 года пенсионерка, поддавшись на уговоры мошенников, перевела на различные банковские счета денежные средства в сумме более 3,7 миллиона рублей", — рассказали в УМВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, добавили в ведомстве.