Суд в Ханты-Мансийске арестовал на два месяца обвиняемого в угоне самолета «Аэрофлота»

Ханты-Мансийский районный суд округа арестовал на два месяца обвиняемого в угоне пассажирского самолета 41-летнего Павла Шаповалова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать Шаповалову меру пресечения на срок два месяца — до 22 марта", — сказал судья Ринат Ахметов.

Шаповалов был задержан накануне за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот" , вылетевшего рейсом Сургут — Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где совершил посадку в 14:18 мск.

По данным следствия, во время полета мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал направить самолет в Афганистан, при этом он угрожал, что у него при себе имеется оружие. В ходе досмотра мужчины и осмотра воздушного судна взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий.

Ему назначена психиатрическая экспертиза и предъявлено обвинение в угоне воздушного судна, сопряженном с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 211 УК РФ). По данным СК, он был ранее судим за порчу имущества.