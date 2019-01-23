Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия"
Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия"

Суд в Ханты-Мансийске арестовал на два месяца обвиняемого в угоне самолета «Аэрофлота» 

ТАСС 22 минуты назад
Ханты-Мансийский районный суд округа арестовал на два месяца обвиняемого в угоне пассажирского самолета 41-летнего Павла Шаповалова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Избрать Шаповалову меру пресечения на срок два месяца — до 22 марта", — сказал судья Ринат Ахметов.
Шаповалов был задержан накануне за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут — Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где совершил посадку в 14:18 мск.
По данным следствия, во время полета мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал направить самолет в Афганистан, при этом он угрожал, что у него при себе имеется оружие. В ходе досмотра мужчины и осмотра воздушного судна взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий.
Ему назначена психиатрическая экспертиза и предъявлено обвинение в угоне воздушного судна, сопряженном с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 211 УК РФ). По данным СК, он был ранее судим за порчу имущества.
ТАСС: последние новости
Полицейские Приамурья задержали руководителя приюта, где выявлена массовая гибель собак СМИ: в Афганистане ликвидировали организатора атаки на военную базу в провинции Вардак Хронология аварий и катастроф самолетов и вертолетов Минобороны с 2018 года
Комментарии
Происшествия , Видео , Ринат Ахметов , Аэрофлот , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев разнес Роскосмос273
Киев готов объявить эпидемию82
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»37
Россия заподозрила Нидерланды в утаивании правды85
Власти объяснили урок криминальных авторитетов в школе12
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
04:21
Россия отреагировала на удары Израиля по Сирии
Политика
02:55
Россия заподозрила Нидерланды в утаивании правды
В мире
00:45
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Общество
03:21
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»
Наука и техника Наука
03:28
Адвокат Рыбки рассказал о ее планах на жизнь
Происшествия
03:37
Психолог дал совет оскандалившемуся Виторгану
Шоу-бизнес
02:38
Медведев разнес Роскосмос
Наука и техника Другое
05:54
Названа дата потепления в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение