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Число пострадавших из-за утечки горячей воды в Самаре возросло до 15 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Количество пострадавших в результате порыва трубы с горячей водой в Кировском районе Самары увеличилось до 15, восемь из них госпитализированы, сообщила в среду журналистам представитель минздрава региона.
Порыв трубы с горячей водой диаметром один метр на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, по данным ГУМЧС по Самарской области, произошел днем 22 января. На резервную схему горячего водоснабжения на пониженных параметрах был переведен 471 жилой дом, где проживают более 74 тысяч человек, а также 17 детских садов, 15 школ и девять медицинских учреждений. Ранее минздрав региона сообщал, что в результате аварии пострадали 11 человек, семеро из них были госпитализированы с ожогами.
"По состоянию на 16.00 (15.00 мск) 23 января в результате прорыва теплотрассы на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры пострадали 15 человек, из них в ожоговое отделение Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова госпитализированы шесть взрослых и два ребенка 12 и 14 лет с ожогами средней степени тяжести", — сказала представитель минздрава.
Она уточнила, что остальным пострадавшим оказали амбулаторную помощь. Жизни пациентов, которые находятся в больнице, по данным минздрава, ничего не угрожает.
Ранее первый заместитель главы Самары Владимир Василенко сообщал, что из-за выхода горячей воды на поверхность во вторник было временно остановлено движение трамваев и троллейбусов в Кировском районе. Спасателям также пришлось эвакуировать пассажиров трамвая, так как кипяток залил улицу. В настоящее время, по данным департамента транспорта города, трамваи и троллейбусы ходят по обычной схеме.
По данным пресс-службы мэрии Самары, чтобы минимизировать последствия аварии, районные администрации ведут мониторинг температурного режима в домах, попавших в зону отключения, и по заявлениям горожан устанавливают тепловые пушки в подъездах. Больницы, попавшие в зону отключения, переведены на резервные системы отопления. Кроме того, отменены занятия в 11 школах, закрыты пять детских садов.
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Происшествия , Владимир Василенко , Минздрав РФ , Самара
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