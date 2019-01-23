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Орангутан откусил палец работницы зоопарка 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В американском городе Толидо, штат Огайо, орангутан укусил волонтера в зоопарке. Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел на территории, недоступной для посетителей, когда женщина кормила обезьян. Орангутан дотянулся до нее через ограждение и укусил за руку. В результате ее большой палец оказался отделен от руки. Как именно это произошло, не уточняется.
Травмы, полученные волонтером, сочли не представляющими опасности для жизни. Ее доставили в больницу и оказали ей медицинскую помощь. По утверждению представителей зоопарка, орангутан не виноват в случившемся.
В апреле 2017 года детеныш панды укусил за голову девушку, пытавшуюся сделать с ним видео. Инцидент произошел в одном из китайских зоопарков. На помощь туристке пришла сотрудница зоопарка, и в результате никаких серьезных увечий девушка не получила.
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