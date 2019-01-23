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Стюардесса напилась водки и свернула шею на яхте за 500 миллионов 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Бортпроводница из Англии напилась водки на роскошной яхте, поскользнулась на ступеньке и умерла от полученных травм. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в июле, когда сборная Англии победила в одном из матчей на ЧМ-2018, однако подробности случившегося стали известны только сейчас. 32-летняя Ребекка Бойл из небольшой деревни графства Хэмпшир работала на итальянской яхте La Polonia стоимостью шесть миллионов фунтов стерлингов (500 миллионов рублей).
3 июля яхта пришвартовалась в порту города Империя, Италия, и члены экипажа отправились в бар смотреть футбол. Девушка выпила много водки и ночью вернулась в свою каюту, а на следующее утро ее тело с многочисленными травмами обнаружил один из сотрудников яхты. По его словам, ночью он слышал громкие стуки, а с утра в каюте Бойл долго звонил будильник.
В ходе расследования выяснилось, что Бойл возвращалась в каюту в крайне нетрезвом состоянии, поскользнулась на крутых ступеньках и сломала позвоночник и шею. Смерть наступила из-за полученных переломов.
В декабре в Черном море из-за шторма затонула яхта, на борту которой находилось пять человек. После крушения троих пассажиров унесло в море, однако двое из них смогли добраться до земли. Судно обнаружили на расстоянии 10-15 метров от берега в Геленджикской бухте.
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