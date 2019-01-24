Спасение рядовой Рыбки. Минск жестко помог скандальной эскортнице

Настя Рыбка была выпущена из СИЗО Москве по просьбе белорусской стороны. Пишут, что это результат обращения министра иностранных дел Владимира Макея

«Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич может прилететь в Минск, но по первому требованию должна будет явиться в московский суд» — заявил Владимир Макей.

Однако спасенная эскортница возвращаться домой не спешит.

Трагедия и фарс

Настя Рыбка пробыла в тайском СИЗО год. Сразу после освобождения она, как обычно ярко, но совершенно неосторожно сказала, что намерена участвовать в президентских выборах в Белоруссии. Белорусские оппозиционные сайты и телеграмм-каналы, авторы которых пишут не на территории своей страны, аплодировали стоя. Но по прилете в Москву Рыбка совершенно логично была задержана и отправилась уже в российское СИЗО, где ей предъявили обвинения в вовлечении в занятие проституцией. Ситуация перестала быть смешной. Потому что строгость, но несговорчивость российского правосудия широко известна.

В то же время это событие обещало пир оппозиции. Анастасию Вашукевич уже готовы были записать в «узницы совести» и «жертву» политических преследований. В зависимости от оттенка оппозиционеров и их национальных ориентиров, Рыбка могла стать жертвой и лично Путина, и Лукашенко. Однако у шатателей «преступных режимов» и борцов за европейские ценности наступил общий облом. Грянул хэппи-энд. Настя Рыбка была выпущена из СИЗО. Ничуть не смущаясь охотники за хайпом немедленно стали искать скандал и в этом. Кто спас рядовую эскортницу

Адвокат Рыбки с негодованием опроверг помощь Минска. Дмитрий Зацаринский сообщил, что ни один белорусский дипломат не побывал в СИЗО, где сидела его клиентка. Однако эти слова разбились вдребезги об официальные белорусские источники. Потому что Минск в области информации и пропаганды старается не отставать от времени и имеет даже собственный, официальный телеграмм-канал. Он называется нехитро: «Республика Беларусь» и публикует сообщения не часто, зато авторитетно. 22 января на канале появилась следующая информация:

«Освобождение незаконно задержанной в России гражданки Республики Беларусь Анастасии Вашукевич — прямое следствие жёсткой позиции, занятой Президентом Республики и руководством МИД».

Из чего людям сведущим стало понятно, что за Рыбку хлопотал лично министр иностранных дел Владимир Макей. Что впоследствии и подтвердили официально. Причем сделав упор на более вышестоящее распоряжение.

«Все поручения президента, которые МИД получает, исполняются беспрекословно, качественно и в срок», — заявил Макей.

Так что можно сказать, что Рыбке помог Александр Лукашенко

«Белорусы своих не бросают, ни на войне, ни в мирное время. Потому что белорус — это русский со знаком качества» — победоносно сообщил официальный белорусский телеграмм-канал 23 января.

Почему Рыбка не плывет домой

Анастасия Вашукевич была порядком напугана всей этой историей и снова сидеть в тюрьме ей очень не хотелось. Поэтому она больше не хулиганит в социальных сетях, а на суде извинилась перед всеми, кого задела и пообещала, что больше так не будет. На пресс-конференцию в честь своего освобождения не пришла, сказавшись больной. Но и в Белоруссию, где она содержит двоих детей, Настя не спешит. Почему — не секрет.

Анастасия Вашукевич имеет только одну профессию и бизнес. Но этот бизнес в Белоруссии совершенно не рентабелен. К тому же Белоруссия в правовом отношении все же очень строгое государство. Проституция там не просто не выгодна, но и строго и неотвратимо наказуема.

Насте вообще сильно повезло. Она наговорила очень много, так что ее еще до отправления в Москву могли перехватить американцы. Но те, пообщавшись с ней в Таиланде, поняли, что женщина ничего ни о чем не знает, кроме своей профессии. Стало ясно это и российским силовикам. Поэтому незадачливая эскортница и на свободе.

Все конспирологические версии, которые ураганом носятся в сетях — ужасная чушь.