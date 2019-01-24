Настя Рыбка была выпущена из СИЗО в Москве по просьбе белорусской стороны. Пишут, что это результат обращения министра иностранных дел Владимира Макея
«Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич может прилететь в Минск, но по первому требованию должна будет явиться в московский суд» — заявил Владимир Макей.
Однако спасенная эскортница возвращаться домой не спешит.
Трагедия и фарс
Настя Рыбка пробыла в тайском СИЗО год. Сразу после освобождения она, как обычно ярко, но совершенно неосторожно сказала, что намерена участвовать в президентских выборах в Белоруссии. Белорусские оппозиционные сайты и телеграмм-каналы, авторы которых пишут не на территории своей страны, аплодировали стоя. Но по прилете в Москву Рыбка совершенно логично была задержана и отправилась уже в российское СИЗО, где ей предъявили обвинения в вовлечении в занятие проституцией. Ситуация перестала быть смешной. Потому что строгость, но несговорчивость российского правосудия широко известна.
В то же время это событие обещало пир оппозиции. Анастасию Вашукевич уже готовы были записать в «узницы совести» и «жертву» политических преследований. В зависимости от оттенка оппозиционеров и их национальных ориентиров, Рыбка могла стать жертвой и лично Путина, и Лукашенко. Однако у шатателей «преступных режимов» и борцов за европейские ценности наступил общий облом. Грянул хэппи-энд. Настя Рыбка была выпущена из СИЗО. Ничуть не смущаясь охотники за хайпом немедленно стали искать скандал и в этом. Кто спас рядовую эскортницу
Адвокат Рыбки с негодованием опроверг помощь Минска. Дмитрий Зацаринский сообщил, что ни один белорусский дипломат не побывал в СИЗО, где сидела его клиентка. Однако эти слова разбились вдребезги об официальные белорусские источники. Потому что Минск в области информации и пропаганды старается не отставать от времени и имеет даже собственный, официальный телеграмм-канал. Он называется нехитро: «Республика Беларусь» и публикует сообщения не часто, зато авторитетно. 22 января на канале появилась следующая информация:
«Освобождение незаконно задержанной в России гражданки Республики Беларусь Анастасии Вашукевич — прямое следствие жёсткой позиции, занятой Президентом Республики и руководством МИД».
Из чего людям сведущим стало понятно, что за Рыбку хлопотал лично министр иностранных дел Владимир Макей. Что впоследствии и подтвердили официально. Причем сделав упор на более вышестоящее распоряжение.
«Все поручения президента, которые МИД получает, исполняются беспрекословно, качественно и в срок», — заявил Макей.
Так что можно сказать, что Рыбке помог Александр Лукашенко.
«Белорусы своих не бросают, ни на войне, ни в мирное время. Потому что белорус — это русский со знаком качества» — победоносно сообщил официальный белорусский телеграмм-канал 23 января.
Почему Рыбка не плывет домой
Анастасия Вашукевич была порядком напугана всей этой историей и снова сидеть в тюрьме ей очень не хотелось. Поэтому она больше не хулиганит в социальных сетях, а на суде извинилась перед всеми, кого задела и пообещала, что больше так не будет. На пресс-конференцию в честь своего освобождения не пришла, сказавшись больной. Но и в Белоруссию, где она содержит двоих детей, Настя не спешит. Почему — не секрет.
Анастасия Вашукевич имеет только одну профессию и бизнес. Но этот бизнес в Белоруссии совершенно не рентабелен. К тому же Белоруссия в правовом отношении все же очень строгое государство. Проституция там не просто не выгодна, но и строго и неотвратимо наказуема.
Насте вообще сильно повезло. Она наговорила очень много, так что ее еще до отправления в Москву могли перехватить американцы. Но те, пообщавшись с ней в Таиланде, поняли, что женщина ничего ни о чем не знает, кроме своей профессии. Стало ясно это и российским силовикам. Поэтому незадачливая эскортница и на свободе.
Все конспирологические версии, которые ураганом носятся в сетях — ужасная чушь.