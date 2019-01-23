СМИ: в Пакистане разбился военный самолет

Многоцелевой истребитель F-7PG ВВС Пакистана в среду потерпел крушение в провинции Белуджистан на юго-западе республики, пилот погиб, сообщает издание Daily Pakistan.

По его данным, истребитель выполнял тренировочный полет. Точная причина аварии пока неизвестна. Специальная следственная группа займется расследованием данного инцидента, отмечает издание.

Сейчас на месте аварии работают представители служб безопасности. Зона крушения истребителя оцеплена.

Истребитель F-7PG является разработанной для Пакистана экспортной версией китайского истребителя Чэнду J-7, который, в свою очередь, является копией российского МиГ-21Ф-13.