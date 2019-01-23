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Защита Дерипаски настаивает принудительно взыскать с Рыбки и Лесли миллион 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
Защита бизнесмена Олега Дерипаски намерена принудительно исполнить решение Усть-Лабинского суда о взыскании миллиона рублей с Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), сообщил РИА Новости адвокат Алексей Мельников.
Как сообщалось ранее, кроме взыскания с ответчиков по 500 тысяч рублей, суд по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации ФСБ обязал их удалить из интернета все распространенные ими фото— и видеоматериалы, а также комментарии к ним, запретив их публикацию в дальнейшем.
Мельников пояснил, что решение суда об удалении и блокировки информации в отношении Вашукевич и Кириллова уже исполнено и ролики удалены. "Что касается денежной компенсации, то мы пойдем путем принудительного исполнения этого решения", — сказал адвокат. Он отметил, что уже передал исполнительный лист судебным приставам.
Адвокат не думает, что возникнут сложности из-за белорусского гражданства Вашукевич, поскольку Минская конвенция по правовой помощи обеспечивает максимальную юридическую открытость между странами.
Иск к Вашукевич и Кириллову Дерипаска подал из-за того, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.
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Происшествия , Олег Дерипаска , Александр Кириллов , Алексей Мельников , ФСБ , РИА Новости
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