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Вандалы разгромили часовню храма УПЦ 

Газета.Ru + ещё 6 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные разгромили часовню храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вблизи села Дубровки. Об этом сообщается на сайте отделения Национальной полиции Украины по Житомирской области.
Как отмечается, об инциденте правоохранителям стало известно 22 января.
"В полицию обратился священнослужитель и рассказал, что ночью неизвестные разбили стекло в окнах общедоступной часовни", — говорится в отчете местной полиции.
Также вандалы разбросали церковное имущество, иконы и повредили колодец у храма.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что священники вели богослужение на морозе из-за захвата храма УПЦ.
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Происшествия , Украина , РПЦ
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