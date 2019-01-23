Тела десяти погибших при пожаре на судах в Керченском проливе опознаны

Тела десяти моряков, погибших в районе Керченского пролива, опознаны. Об этом заявил заместитель городской администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

«Тела всех десяти моряков опознаны в Керченском морге. Четверо из них — граждане Турции, шестеро — Индии», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что консульство Турции в Новороссийске готовит документы для отправки тел на родину.

«Консул был в Керчи… готовят документы как на спасенных моряков, так и на погибших», — указал он, добавив, что консульские учреждения Индии пока к властям Керчи не обращались.

Ранее поисковые работы около горящих в Чёрном море танкеров были возобновлены.

21 января в районе Керченского пролива на газовозе и ещё одном судне под флагом Танзании произошёл пожар.

По последним данным, погибли десять человек.