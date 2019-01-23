Захвативший самолёт мужчина летел впервые в жизни

Павел Шаповалов, захвативший самолёт авиакомпании «Аэрофлот» , летел впервые в жизни. Данные выводы были сделаны по поведению мужчины в аэропорту.

«Спросил в кассе при покупке билета, по какому времени вылетают самолеты — по Москве или Сургуту. На записях камер видно, что не знал, как проходят предполетный досмотр. Сначала постоял, посмотрел на других пассажиров. В накопителе тихо сидел, ни с кем не общался. Вещей с собой не было», — передаёт слова источника URA.RU.

Нештатная ситуация на борту произошла днём 22 января. 41-летний ранее судимый житель Сургута, угрожая тем, что у него якобы есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал лететь в Афганистан. Борт совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, вскоре спецназ штурмовал лайнер и задержал злоумышленника. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия». Шаповалову грозит до 12 лет тюрьмы.

Как писал News.ru, Мужчине назначена психиатрическая экспертиза. Специалисты не нашли в крови Павла Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя.