В Сочи срубили кустарники бирючины и пальмы на пять миллионов рублей

Отмечается, что в ходе проверки прокуроры Центрального района Сочи выявили факт незаконной рубки пальм и кустарников рядом с одним из главных курортных парков "Ривьера".

"Были срублены 74 древовидных кустарников бирючины блестящей и четыре пальмы трахикарпус форчуна на земельном участке площадью 142,7 тысячи квадратных метров. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 5 миллионов рублей", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".