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В Сочи срубили кустарники бирючины и пальмы на пять миллионов рублей 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Прокуроры обнаружили вырубленные пальмы и кустарники бирючины в центре Сочи на пять миллионов рублей, сообщает прокуратура по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в ходе проверки прокуроры Центрального района Сочи выявили факт незаконной рубки пальм и кустарников рядом с одним из главных курортных парков "Ривьера".
"Были срублены 74 древовидных кустарников бирючины блестящей и четыре пальмы трахикарпус форчуна на земельном участке площадью 142,7 тысячи квадратных метров. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 5 миллионов рублей", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Краснодарский Край , Сочи
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