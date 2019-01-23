Горящий газ мешает потушить пожар на танкерах в Чёрном море

В Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы заявили, что выходящий из ёмкостей танкеров в Чёрном море сжиженный газ не даёт потушить пожар на данных судах.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас горит только выходящий газ. Надстройки все потушены. Горит по принципу горелки: газ выходит — и горит», — сказал собеседник.

Также в спасательной службе уточнили, что на одном судне было порядка 2,5 тыс. тонн газа, при этом объёмы газа на другом танкере неизвестны, хотя и предполагается, что там было примерно столько же.

В настоящий момент спасатели на специальном судне проводят проливку конструкций на танкерах, чтобы снизить вероятность взрыва.

Ранее стало известно, что поисковые работы около горящих в Чёрном море танкеров возобновлены.

21 января в районе Керченского пролива на газовозе и ещё одном судне под флагом Танзании произошёл пожар.