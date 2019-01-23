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В Ижевске мужчина надругался над ребенком в автобусе 

РИА Новости + ещё 2 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Житель Ижевска надругался над 10-летней девочкой в салоне автобуса, который ехал по городскому маршруту, сообщили в следственном управлении СК РФ по Удмуртии.
По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2018 года в салоне автобуса №21, по пути следования от остановки общественного транспорта "Администрация Ленинского района" Ижевска до остановки общественного транспорта "Кинотеатр "Родина".
"Во время движения общественного транспорта мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 10-летней девочки — пассажирки автобуса. После поступления сообщения об этом преступлении полиция со следствием установили, что злоумышленником оказался ранее судимый, нигде не работающий 42-летний житель Завьяловского района. Он задержан 18 января", — сообщает удмуртский следком.
Следователи сообщают, что сначала мужчина отрицал свою причастность к совершению преступления, однако в последующем под давлением собранных следствием улик признал свою вину. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Происшествия , Ижевск
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