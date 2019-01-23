Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства

Угнавшего самолет россиянина проверят на адекватность 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: кадр из видео
Следственный комитет (СК) России предъявил 41-летнему Павлу Шаповалову обвинение в угоне воздушного судна. Об этом в среду, 23 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
В ближайшее время следователи планируют обратиться в суд с ходатайством о его аресте.
Как уточнили в СК, по результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. «Учитывая внешнюю неадекватность его поведения и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — отметили в пресс-службе ведомства.
О том, что захвативший самолет пассажир не был пьян, заявила бортпроводница Мария Никулина.
«Речь была связная. Запаха алкоголя не было. Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно», — добавила старшая бортпроводница Ева Крайчек.
По ее словам, мужчина выдвинул требование изменить курс спустя 30 минут после начала полета.
Инцидент произошел 22 января на борту лайнера, следовавшего по маршруту Сургут — Москва. Один из пассажиров потребовал развернуть воздушное судно и направиться в Афганистан. Он заявлял, что у него при себе есть оружие, при задержании этот факт не подтвердился. Экипажу удалось уговорить злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Там правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута Павел Шаповалов.
Во время допроса мужчина затруднился объяснить мотивы своего поступка.
Последние новости
Трампу запретили выходить из НАТО Причиной пожара на танкерах в Керченском проливе стали санкции США Путин объявил условие заключения мира с Японией
Комментарии
Происшествия , СКР , МВД , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
«Плохо будет всем»29
Тимошенко раскрыла план по возвращению Крыма и Донбасса704
Найдена угрожающая питьевой воде климатическая бомба4
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам190
Видео
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
05:52
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам
Политика
03:28
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»
Происшествия
02:20
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3
Армия Происшествия
00:55
Московского бьюти-блогера избили в Челябинске
Происшествия Криминал
02:47
«Плохо будет всем»
Происшествия Криминал
01:45
Лолита снова оказалась в центре скандала из-за Крыма
Шоу-бизнес
04:09
Магов и целителей предложили запретить
Общество
00:36
Собчак пожаловалась на «крупные проблемы»
Шоу-бизнес
02:33
9-летний дворник из Дагестана заработал квартиру
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение