Угнавшего самолет россиянина проверят на адекватность

В ближайшее время следователи планируют обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

Как уточнили в СК, по результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. «Учитывая внешнюю неадекватность его поведения и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — отметили в пресс-службе ведомства.

О том, что захвативший самолет пассажир не был пьян, заявила бортпроводница Мария Никулина.

«Речь была связная. Запаха алкоголя не было. Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно», — добавила старшая бортпроводница Ева Крайчек.

По ее словам, мужчина выдвинул требование изменить курс спустя 30 минут после начала полета.

Инцидент произошел 22 января на борту лайнера, следовавшего по маршруту Сургут — Москва. Один из пассажиров потребовал развернуть воздушное судно и направиться в Афганистан. Он заявлял, что у него при себе есть оружие, при задержании этот факт не подтвердился. Экипажу удалось уговорить злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Там правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута Павел Шаповалов.

Во время допроса мужчина затруднился объяснить мотивы своего поступка.