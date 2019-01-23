«Плохо будет всем»: стюардессы рассказали об угонщике

«Плохо будет всем»: бортпроводницы рассказали об угонщике

Бортпроводницы рейса Сургут Москва рассказали, что 41-летний Павел Шаповалов, подозреваемый в захвате самолета, во время полета вел себя адекватно. Речь у него была связная, а признаков алкогольного или наркотического опьянения стюардессы не выявили. По словам экипажа, мужчина потребовал изменить курс на Афганистан и заявил, что у него есть оружие. Полицейские арестовали Шаповалова, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Стюардессы, которые работали на рейсе Сургут — Москва, рассказали о том, как себя вел 41-летний пассажир, подозреваемый в захвате самолета. Об этом они сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

По словам бортпроводницы Марии Никулиной, мужчина был трезвым и вел себя адекватно. С ней соглашается и коллега Ева Крайчек: «Речь была связная. Запаха алкоголя не было. Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно».

Старшая бортпроводница отметила, что требование изменить курс на Афганистан мужчина выдвинул через 30 минут после взлета.

«Также он сообщал, что у него есть оружие, и если мы не исполним его требования, то он применит это оружие и плохо будет всем», — пояснила она.

Тем не менее, отмечают стюардессы, мужчина не показывал экипажу свое оружие. Паники на борту не было, пассажиры вели себя спокойно. По словам Крайчек, после приземления авиалайнера в Ханты-Мансийске пассажир ни с кем не разговаривал — смотрел в иллюминатор, а затем уснул.

Попытка захвата рейса, следующего из Сургута в Москву, произошла днем 22 января. 41-летний Павел Шаповалов из Сургута, который ранее имел судимость, потребовал сменить курс и направиться в Афганистан. Хотя в полете мужчина сообщал, что он вооружен, при задержании этот факт не подтвердился. Экипаж уговорил злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки.

По приземлении мужчина был задержан. Скоро следствие подаст в суд ходатайство о его аресте. Шаповалов подозревается по статье 211 УК РФ «Угон воздушного судна». «Время рассмотрения ходатайства определяет суд, это будет Ханты-Мансийский районный суд. Планируем его сегодня направить, готовят следователи», — сообщили в среду в уральском Следственном комитете

В ходе допроса житель Сургута затруднился объяснить мотивы своего поступка. На вопрос, почему он выбрал именно Афганистан, мужчина ответил, что «не все так просто, как кажется с первого раза».

Затем он добавил: «Да если честно, мне туда вообще не надо было». 41-летний дебошир отметил, что не проносил на борт оружие, а также не принимал перед взлетом наркотики и психотропные вещества.

Как рассказали пассажиры рейса Сургут-Москва, Шаповалов был тихим, «не буянил». «Он пригласил стюардессу и все беседы вел. Она ушла в кабину, вернулась обратно, опять переговорила, упрашивала его. И все, тишина», — заявил журналистам один из очевидцев инцидента Александр.

По его словам, о желании мужчины сменить курс на Афганистан ему стало известно лишь из СМИ. «Сам он ничего не говорил. Он тихо, спокойно с ней поговорил, без шума. Вообще никаких подозрений не было», — добавил пассажир.

После посадки в Ханты-Мансийске экипаж сообщил, что вскоре к самолету подъедет заправщик. «И через минут пять-десять они [сотрудники спецназа] ворвались. Покричали немножко и забрали его. Он не сопротивлялся. Нам ничего не говорили, всю информацию мы узнали через прессу. Он спокойно общался, трезвый был», — пояснил Александр.

Еще один очевидец ЧП подтвердил — оружия у Шаповалова не было. «Мы оружия никакого не видели. По словам стюардессы, он подошел к ней, сказал — поворачивайте самолет, или у меня оружие, я начну выдвигать свои требования. Но такого ничего не было», — объяснил пассажир.

Он добавил, что после задержания дебошира пассажирам рейса пришлось пробыть в аэропорту примерно три часа. «С нами работали следователи, полиция, психологи, медики», — добавил очевидец.

Затем за 61 пассажиром рейса, вынужденного сделать посадку в Ханты-Мансийске, вылетел резервный борт. В 23.25 по Москве люди уже приземлились в столице. Тем временем оставшихся пассажиров разместили в гостинице.

«Утром сегодня они улетели московским рейсом компании «Аэрофлот» без доплаты, были оформлены билеты за счет авиакомпании», — заявила уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

Она добавила, что одна из семей направлялась в Курскую область на похороны. Для них был подобран специальный маршрут, чтобы после приземления в Москве на резервном борту они успели добраться в пункт назначения. «В 9.00 московского времени они должны прибыть на место железнодорожным транспортом, связь с ними поддерживается. Они успевают», — рассказала омбудсмен.