СК России предъявил обвинение в угоне воздушного судна Павлу Шаповалову, который во время рейса Сургут — Москва потребовал изменить маршрут. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, Шаповалов пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолёта.
Как отмечается, в ходе досмотра подозреваемого и осмотра самолёта взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было.
«По результатам проведённого медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено», — заявила Петренко.
Как подчеркнула представитель СК, с учётом неадекватности поведения мужчины на борту самолета ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.