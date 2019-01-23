Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства

СК предъявил обвинение «угонщику» самолёта Сургут — Москва 

RT на русском 1 час назад
Фото: СК РФ
СК России предъявил обвинение в угоне воздушного судна Павлу Шаповалову, который во время рейса Сургут — Москва потребовал изменить маршрут. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, Шаповалов пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолёта.
Как отмечается, в ходе досмотра подозреваемого и осмотра самолёта взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было.
«По результатам проведённого медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено», — заявила Петренко.
Как подчеркнула представитель СК, с учётом неадекватности поведения мужчины на борту самолета ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
RT на русском: последние новости
В Москве автомобилист угрожал водителю скорой помощи пистолетом В Новосибирске неизвестные взорвали банкомат при попытке ограбления В Приморье эвакуируют людей из ТЦ и школ из-за сообщений об угрозах взрыва
Происшествия , Светлана Петренко , СКР , Москва , Сургут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
«Плохо будет всем»32
Тимошенко раскрыла план по возвращению Крыма и Донбасса705
Найдена угрожающая питьевой воде климатическая бомба4
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам191
Видео
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
05:52
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам
Политика
03:28
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»
Происшествия
02:20
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3
Армия Происшествия
00:55
Московского бьюти-блогера избили в Челябинске
Происшествия Криминал
02:47
«Плохо будет всем»
Происшествия Криминал
01:45
Лолита снова оказалась в центре скандала из-за Крыма
Шоу-бизнес
04:09
Магов и целителей предложили запретить
Общество
00:36
Собчак пожаловалась на «крупные проблемы»
Шоу-бизнес
02:33
9-летний дворник из Дагестана заработал квартиру
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение