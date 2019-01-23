СК предъявил обвинение «угонщику» самолёта Сургут — Москва

По данным следствия, Шаповалов пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолёта.

Как отмечается, в ходе досмотра подозреваемого и осмотра самолёта взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было.

«По результатам проведённого медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено», — заявила Петренко.

Как подчеркнула представитель СК, с учётом неадекватности поведения мужчины на борту самолета ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.