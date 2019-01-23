ФСБ пресекла деятельность 86 человек, причастных к изготовлению боеприпасов

Силовики пресекли в 32 регионах России деятельность 86 человек, причастных к изготовлению боеприпасов и их сбыту, ликвидированы девять подпольных мастерских, сообщил Центр общественных связей ФСБ

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 32 регионах пресечена деятельность 86 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны" — говорится в сообщении.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок), реактивный огнемет "РПО-А "Шмель", два ручных противотанковых гранатомета "РПГ-26", 11 ручных осколочных гранат, 33 килограмма взрывчатых веществ, 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, а также более 10 тысяч патронов различного калибра и свыше девяти тысяч комплектующих для их изготовления.

"Прекращена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов", — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что после проведения экспертиз изъятого вооружения следователями ФСБ и МВД России будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по статьям "незаконный оборот оружия", "незаконный оборот взрывчатых веществ" и "незаконное изготовление оружия".