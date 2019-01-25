Крымчанин получил 10,5 лет за участие в нацбатальоне на Украине

Крымчанин приговорен к 10,5 годам лишения свободы за участие в национальном батальоне имени Н. Челебиджихана, созданного на Украине одним из организаторов энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ

"Ленинский районный суд республики Крым вынес приговор 24-летнему крымчанину Февзи Саганджи, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам Российской Федерации… Суд признал Февзи Саганджи виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что житель полуострова в январе 2016 года по мотивам политической вражды по отношению к РФ и факту вхождения в ее состав Крыма, добровольно вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.

"Являясь членом указанного НВФ, поддерживая цели его создания, (осуществление блокады Крыма со стороны украинской границы, а также борьба, в т.ч. вооруженная, за возвращение Крымского полуострова в состав Украины), Февзи Саганджи с января 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона, пройдя курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки", — отметили в ФСБ.

В сентябре 2017 года, по данным ведомства, Саганджи вернулся в Крым. Однако, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность. В апреле прошлого года крымчанин задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 208 УК РФ — участие в иностранном государстве в НВФ в целях, противоречащих интересам РФ.

Бизнесмен Ленур Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен. Кроме того, Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании НВФ — того самого батальона Челебиджихана.