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Собчак пожаловалась на "крупные проблемы"
Собчак пожаловалась на "крупные проблемы"

Стюардесса рейса Сургут—Москва раскрыла детали инцидента 

News.ru 6 часов назад
Инцидент на рейсе «Аэрофлота» Сургут—Москва, на котором была предпринята попытка угона самолёта, обрастает всё новыми подробностями. О том, как именно происходил «захват», журналистам рассказала одна из стюардесс.
По её словам, через полчаса после взлёта один из пассажиров обратился к бортпроводникам с требованием изменить направление в Афганистан. Также мужчина заявлял, что у него есть оружие, и он применит его против пассажиров и членов экипажа, если просьба не будет выполнена. Бортпроводница отметила, что признаков опьянения у пассажира не наблюдалось, речь была связная, поэтому к его словам экипаж отнёсся серьёзно, цитирует РИА Новости.
Слова стюардессы немного расходятся со свидетельствами пассажиров, летевших тем же рейсом. По меньшей мере двое из них рассказали журналистам, что мужчина был трезв, дебошей не устраивал и вёл себя тихо и спокойно. О его требовании развернуть самолёт в Афганистан пассажиры узнали уже из СМИ.
Как писал News.ru, нештатная ситуация на рейсе «Аэрофлота» Сургут — Москва произошла днём 22 января. 41-летний, ранее судимый житель Сургута, угрожая тем, что у него якобы есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал развернуть самолёт в Афганистан. Борт совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, вскоре спецназ штурмовал лайнер и задержал злоумышленника. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия». Шаповалову грозит до 12 лет тюрьмы. На допросе он признался, что на самом деле не планировал улетать в Афганистан.
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Комментарии6
Происшествия , Видео , Аэрофлот , СКР , РИА Новости , Афганистан
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