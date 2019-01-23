Стюардесса рейса Сургут—Москва раскрыла детали инцидента

Инцидент на рейсе «Аэрофлота» Сургут—Москва, на котором была предпринята попытка угона самолёта, обрастает всё новыми подробностями. О том, как именно происходил «захват», журналистам рассказала одна из стюардесс.

По её словам, через полчаса после взлёта один из пассажиров обратился к бортпроводникам с требованием изменить направление в Афганистан . Также мужчина заявлял, что у него есть оружие, и он применит его против пассажиров и членов экипажа, если просьба не будет выполнена. Бортпроводница отметила, что признаков опьянения у пассажира не наблюдалось, речь была связная, поэтому к его словам экипаж отнёсся серьёзно, цитирует РИА Новости

Слова стюардессы немного расходятся со свидетельствами пассажиров, летевших тем же рейсом. По меньшей мере двое из них рассказали журналистам, что мужчина был трезв, дебошей не устраивал и вёл себя тихо и спокойно. О его требовании развернуть самолёт в Афганистан пассажиры узнали уже из СМИ.