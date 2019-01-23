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Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Marco Ugarte
Вулкан Попокатепетль в Мексике во вторник вечером выбросил столб дыма и пепла на высоту в четыре километра, он направляется в сторону города Пуэбла, сообщает служба гражданской обороны одноименного штата.
Вулкан Попокатепетль произвел выброс пепла в 21.06 вторника (06.06 мск среды).
"Вулканический столб высотой более 4 километров высотой, ветер направляет пепел на северо-восток, то есть в Пуэблу", — говорится в сообщении службы.
Чуть позднее служба в Twitter уточнила, что высота вулканического столба достигает 2 тысяч метров, а также напомнила гражданам о расположении путей эвакуации и временных убежищ.
Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Он уже давно стал одним из символов Мексики.
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Происшествия , В мире , Латинская Америка , Мексика , Пуэбла
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