Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла

Вулкан Попокатепетль в Мексике во вторник вечером выбросил столб дыма и пепла на высоту в четыре километра, он направляется в сторону города Пуэбла , сообщает служба гражданской обороны одноименного штата.

Вулкан Попокатепетль произвел выброс пепла в 21.06 вторника (06.06 мск среды).

"Вулканический столб высотой более 4 километров высотой, ветер направляет пепел на северо-восток, то есть в Пуэблу", — говорится в сообщении службы.

Чуть позднее служба в Twitter уточнила, что высота вулканического столба достигает 2 тысяч метров, а также напомнила гражданам о расположении путей эвакуации и временных убежищ.

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Он уже давно стал одним из символов Мексики.