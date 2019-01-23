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Волонтерка потеряла глаз из-за подарочного квеста 

Lenta.ru 41 минуту назад
В Рыбинске (Ярославская область) 17-летняя девушка потеряла зрение на одном глазе во время прохождения игрового квеста. Об этом сообщает портал YarNews.
Инцидент произошел 16 января. По данным издания, она получила билеты на квест как поощрение за волонтерскую работу. Вместе с другими подростками в новогодние праздники девушка поздравляла детей-инвалидов.
Пострадавшая утверждает, что целью квеста было найти выход из комнаты. Один из ее напарников обратил внимание на ручку от оконной рамы, и подростки стали выбираться через окно. Девушка была в числе последних, и когда она попыталась выйти, ей в лицо попал фейерверк. По ее словам, организаторы мероприятия не предупреждали участников о том, что в квесте будет использована пиротехника.
Как рассказала мать пострадавшей, операция длилась четыре часа. Вернуть зрение девушке не удалось, сейчас врачи стараются сохранить глаз как орган.
СК по Ярославской области начал проверку.
В январе сообщалось о пяти погибших из-за пожара в помещении для квестов в польском Кошалине. Все погибшие — несовершеннолетние девушки. В декабре 2017-го аниматор случайно ранил участника квеста циркулярной пилой в Краснодаре. Актер в образе маньяка с пилой задел инструментом руку бежавшего последним молодого человека, затронув кость. В ноябре того же года во время прохождения эротического БДСМ-квеста житель Казани получил сердечный приступ.
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Происшествия , Видео , Рыбинск , Ярославская Область
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