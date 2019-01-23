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Собчак пожаловалась на "крупные проблемы"
Собчак пожаловалась на "крупные проблемы"

Подозреваемый в захвате самолета заявил, что «не хотел лететь» в Афганистан 

РИА Новости 8 часов назад
СК РФ опубликовал видео допроса подозреваемого в захвате рейса Сургут-Москва Павла Шаповалова, в котором тот признался, что ему "не надо было лететь" в Афганистан.
Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 "Сургут-Москва", совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, он задержан, возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".
Стюардесса рейса Сургут—Москва раскрыла детали инцидентаНа видео, опубликованном СК на Youtube-канале, показаны кадры допроса Шаповалова. На вопрос следователя, почему он попросил лететь именно в Афганистан, мужчина ответил, что "не так все просто, как кажется с первого раза".
"Если честно, мне туда не надо было лететь", — сказал Шаповалов.
Кроме того, на допросе подозреваемый рассказал, что не проносил с собой в самолет оружие и какие-либо колющие и режущие предметы, а также не употреблял наркотики и психотропные вещества перед полетом.
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Происшествия , Видео , Аэрофлот , СКР , Афганистан
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