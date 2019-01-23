Подозреваемый в захвате самолета заявил, что «не хотел лететь» в Афганистан

СК РФ опубликовал видео допроса подозреваемого в захвате рейса Сургут-Москва Павла Шаповалова, в котором тот признался, что ему "не надо было лететь" в Афганистан

Во вторник самолет "Аэрофлота" , следовавший рейсом SU1515 "Сургут-Москва", совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска . По данным СК РФ, в ходе полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, он задержан, возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

"Если честно, мне туда не надо было лететь", — сказал Шаповалов.

Кроме того, на допросе подозреваемый рассказал, что не проносил с собой в самолет оружие и какие-либо колющие и режущие предметы, а также не употреблял наркотики и психотропные вещества перед полетом.