В Москве автомобилист угрожал водителю «скорой» пневматическим пистолетом

Конфликт между водителями легковушки и скорой помощи произошел на юго-востоке Москвы , из-за угрозы пневматическим пистолетом первый доставлен в отдел полиции , сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"На Краснодарской улице, дом 18 произошел конфликт между водителями легкового автомобиля и скорой помощи", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе перепалки водитель легковушки достал пневматический пистолет и стал им угрожать. Его задержали полицейские и доставили в отдел. "Проводится проверка, будет принято процессуальное решение", — уточнили в ведомстве.

В то же время источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что задержанный вел себя неадекватно, сотрудники подозревают, что он находился в состоянии опьянения. Задержанного повезут на медицинское освидетельствование. "В этом состоянии задержанный также управлял автомобилем", — добавил источник.