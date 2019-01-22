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В Москве автомобилист угрожал водителю «скорой» пневматическим пистолетом 

РИА Новости + ещё 2 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Конфликт между водителями легковушки и скорой помощи произошел на юго-востоке Москвы, из-за угрозы пневматическим пистолетом первый доставлен в отдел полиции, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"На Краснодарской улице, дом 18 произошел конфликт между водителями легкового автомобиля и скорой помощи", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе перепалки водитель легковушки достал пневматический пистолет и стал им угрожать. Его задержали полицейские и доставили в отдел. "Проводится проверка, будет принято процессуальное решение", — уточнили в ведомстве.
В то же время источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что задержанный вел себя неадекватно, сотрудники подозревают, что он находился в состоянии опьянения. Задержанного повезут на медицинское освидетельствование. "В этом состоянии задержанный также управлял автомобилем", — добавил источник.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Москва
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