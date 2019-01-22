Угнавший самолет россиянин начинал с битья окон

Россиянин Павел Шаповалов, захвативший авиалайнер, был судим за битье стекол в доме своей родственницы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в 2012 году мужчина кидался деревянными брусками в окна спальни и кухни дома в Сургуте , тем самым нанес ущерб на сумму около 10 тысяч рублей. Суд в особом порядке рассмотрел дело и пришел к выводу, что злоумышленник совершил преступление небольшой тяжести. Заявивший с своем раскаянии Шаповалов был приговорен к 200 часам обязательных работ. Смягчающим наказание фактором стало наличие у него малолетнего ребенка.

22 января пассажир самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Он заявлял, что у него при себе оружие, при задержании этот факт не подтвердился. Экипажу удалось уговорить злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки.