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Угнавший самолет россиянин начинал с битья окон 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин Павел Шаповалов, захвативший авиалайнер, был судим за битье стекол в доме своей родственницы. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, в 2012 году мужчина кидался деревянными брусками в окна спальни и кухни дома в Сургуте, тем самым нанес ущерб на сумму около 10 тысяч рублей. Суд в особом порядке рассмотрел дело и пришел к выводу, что злоумышленник совершил преступление небольшой тяжести. Заявивший с своем раскаянии Шаповалов был приговорен к 200 часам обязательных работ. Смягчающим наказание фактором стало наличие у него малолетнего ребенка.
22 января пассажир самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Он заявлял, что у него при себе оружие, при задержании этот факт не подтвердился. Экипажу удалось уговорить злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки.
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