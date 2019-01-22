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Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы» 

Рамблер 30 минут назад
Следствие освободило Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) после получения «загадочных» документов, которые в суде назвали характеристиками на задержанных, пишет «МК».
Как сообщает издание, об освобождении Рыбки и Лесли стало известно за 10 минут до начала заседания, где должен был решаться вопрос о продлении срока их задержания.
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Слушание все же состоялось, так как судья не получил документов об освобождении подозреваемых и не имел права перенести или отменить заседание.
На запрос обвинения, на каком основании были освобождены Рыбка и Лесли, последовал ответ, что следствие получило новые документы, характеризующие их личность.
По словам адвоката Лесли Светланы Сидоркиной, Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич отпустили из временного изолятора под обязательство о явке.
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