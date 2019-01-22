Присяжные оправдали обвиненных в расстреле полицейского

Присяжные заседатели Санкт-Петербургского городского суда оправдали трех мужчин, обвиненных в бандитизме, нападении на сотрудников полиции, расстреле одного из них, хищении 24 миллионов рублей и нескольких других преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщила Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Она уточнила, что Аркадий Нусимович и Геннадий Левинский признаны непричастными к преступлению, а Алексей Геворкян — виновным в незаконном хранении в квартире двух патронов, но заслуживающим снисхождения. Первые двое отпущены на свободу в зале суда, третьему меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

«По версии следствия, 04 декабря 2015 года на перекрестке Муринской дороги и проезда Маршака подсудимые, одетые в маски и черные плащи, спровоцировали столкновение с полицейским УАЗиком, а затем расстреляли его и похитили из салона 24 миллиона рублей. В результате полицейский Яблоков был убит, а полицейский Барканов и не имевшая отношения к правоохранительным органам Щербакова госпитализированы с травмами и ожогами», — уточнила Лебедева.

Установлено, что на служебном автомобиле полицейские везли женщину, которая доставляла наличные деньги на стройплощадку во Всеволожский район Ленинградской области. 26 октября 2018 года командир ОМОНа Северо-Западного Управления МВД на транспорте, организовавший систематическую транспортировку наличных денег на служебных автомобилях полиции, был приговорен к штрафу в размере 50 тысяч за злоупотребление должностными полномочиями.

В соответствии с законом, оправданные имеют право требовать с государства компенсацию за незаконное уголовное преследование. Все трое провели под арестом почти три года: их задержали в апреле 2016 года.