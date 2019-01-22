Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Присяжные оправдали обвиненных в расстреле полицейского 

Lenta.ru + ещё 2 57 минут назад
Фото: ТАСС
Присяжные заседатели Санкт-Петербургского городского суда оправдали трех мужчин, обвиненных в бандитизме, нападении на сотрудников полиции, расстреле одного из них, хищении 24 миллионов рублей и нескольких других преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщила Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Она уточнила, что Аркадий Нусимович и Геннадий Левинский признаны непричастными к преступлению, а Алексей Геворкян — виновным в незаконном хранении в квартире двух патронов, но заслуживающим снисхождения. Первые двое отпущены на свободу в зале суда, третьему меру пресечения изменили на подписку о невыезде.
«По версии следствия, 04 декабря 2015 года на перекрестке Муринской дороги и проезда Маршака подсудимые, одетые в маски и черные плащи, спровоцировали столкновение с полицейским УАЗиком, а затем расстреляли его и похитили из салона 24 миллиона рублей. В результате полицейский Яблоков был убит, а полицейский Барканов и не имевшая отношения к правоохранительным органам Щербакова госпитализированы с травмами и ожогами», — уточнила Лебедева.
Установлено, что на служебном автомобиле полицейские везли женщину, которая доставляла наличные деньги на стройплощадку во Всеволожский район Ленинградской области. 26 октября 2018 года командир ОМОНа Северо-Западного Управления МВД на транспорте, организовавший систематическую транспортировку наличных денег на служебных автомобилях полиции, был приговорен к штрафу в размере 50 тысяч за злоупотребление должностными полномочиями.
В соответствии с законом, оправданные имеют право требовать с государства компенсацию за незаконное уголовное преследование. Все трое провели под арестом почти три года: их задержали в апреле 2016 года.
Ни прокуратура, ни Питерский Главк СКР пока не прокомментировали решение присяжных.
Последние новости
Путин объявил условие заключения мира с Японией Объявлены номинанты на «Оскар» Пассажир российского самолета потребовал развернуть лайнер в Афганистан
Комментарии5
Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко принял закон по Донбассу6
Диспетчер не поверила в захват рейса Сургут–Москва33
Очевидец рассказал о драке в кафе из-за Собчак18
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»38
«Замена» Сбербанка и другие события дня14
Видео
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
03:28
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»
Происшествия
02:20
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3
Армия Происшествия
02:35
Лукашенко вмешался в историю с Рыбкой
В мире
00:48
Попытка списания чеченских долгов за газ провалилась
Общество Статьи
01:10
Названа версия крушения Ту-22М3
Происшествия
00:05
Опубликовано видео с допроса захватчика самолета
Происшествия Войска
00:58
Порошенко обратился к жителям Крыма
В мире Украина
00:13
О захватчике самолета сообщают противоречивую информацию
Происшествия Статьи
02:58
Путин объявил условие заключения мира с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение