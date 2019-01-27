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Ураган перевернул автобус с людьми в аэропорту Антальи 

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Фото: 360tv.ru
Ураган, обрушившийся на аэропорт турецкого курорта Анталья, опрокинул автобус с людьми. В результате 12 человек пострадали, сообщило издание Daily Sabah.
Из-за погоды работа воздушной гавани на некоторое время полностью прекратилась. Дошло до того, что автобус, который перевозил пассажиров от здания аэропорта к трапу, перевернулся. То же произошло еще с одним микроавтобусом и двумя трапами, которые из-за ветра начали таранить ближайшие самолеты.
В результате пострадали 12 человек, в том числе дети. При этом серьезных травм никто не получил. А вот двум самолетам изрядно досталось, большой ущерб был нанесен полицейскому вертолету.
Отмечается, что такой сильный ураган обрушился на южную часть Турции второй раз за три дня. Сейчас власти оценивают ущерб и пытаются как можно быстрее возобновить нормальную работу аэропорта.
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