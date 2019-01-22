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Кадыров назвал число нейтрализованных в Чечне в 2018 году боевиков 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудники правоохранительных органов республики в 2018 году нейтрализовали 21 участника незаконных вооружённых формирований.
В результате специальных контртеррористических мероприятий при оказании вооружённого сопротивления уничтожен 21 член НВФ», — приводит его слова ТАСС.
Кадыров также сообщил, что в Чечне зафиксировано существенное снижение количества особо тяжких преступлений, фактов незаконного оборота наркотиков и ДТП.
В ноябре в Чечне ликвидировали двух бандитов, оказавших вооружённое сопротивление.
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Происшествия , Рамзан Кадыров , ИТАР-ТАСС , Чеченская Республика
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