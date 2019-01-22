Кадыров назвал число нейтрализованных в Чечне в 2018 году боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудники правоохранительных органов республики в 2018 году нейтрализовали 21 участника незаконных вооружённых формирований.

В результате специальных контртеррористических мероприятий при оказании вооружённого сопротивления уничтожен 21 член НВФ», — приводит его слова ТАСС

Кадыров также сообщил, что в Чечне зафиксировано существенное снижение количества особо тяжких преступлений, фактов незаконного оборота наркотиков и ДТП.

В ноябре в Чечне ликвидировали двух бандитов, оказавших вооружённое сопротивление.