Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудники правоохранительных органов республики в 2018 году нейтрализовали 21 участника незаконных вооружённых формирований.
В результате специальных контртеррористических мероприятий при оказании вооружённого сопротивления уничтожен 21 член НВФ», — приводит его слова ТАСС.
Кадыров также сообщил, что в Чечне зафиксировано существенное снижение количества особо тяжких преступлений, фактов незаконного оборота наркотиков и ДТП.
В ноябре в Чечне ликвидировали двух бандитов, оказавших вооружённое сопротивление.