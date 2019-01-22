О захватчике самолета сообщают противоречивую информацию

Вооружен и очень пьян: что сообщают СМИ о захватчике самолета «Сургут — Москва»

Инцидент произошел 22 января на борту лайнера, вылетевшего из Сургута Москву . Некий пассажир потребовал направить борт в Афганистан . В итоге самолет развернулся и совершил посадку в Ханты-Мансийске . Там он простоял больше часа — до тех пор, пока не начался штурм, в результате которого захватчика задержали. По некоторым данным, это 41-летний житель Сургута Павел, на борт он сел пьяным.

Судя по видео пассажиров, которое публикует телеграм-канал Mash, этот человек находился в салоне, на своем месте, вплоть до момента задержания. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что у угонщика был пистолет. Как он смог пронести его в самолет, неизвестно. Как пишут соцсетях, возможно, это был муляж. На видео видно, как силовики изымают и разряжают оружие. Правда, в Следственном комитете наличие пистолета у воздушного террориста опровергают.

Эту противоречивую информацию комментирует полковник запаса ФСБ , бывший глава подразделения КГБ по борьбе с терроризмом Владимир Луценко

— Можно сказать, у него изъяли пистолет или это было оружие сотрудника правоохранительных органов?

— Скорее всего, его, зачем сотруднику правоохранительных органов разряжать свое оружие. Насколько я видел, он достал обойму. Это оружие может быть травматическим, скорее всего, вряд ли это боевое оружие.

— Как мог очень пьяный человек с оружием попасть в такое хорошо охраняемое место, как аэропорт, борт самолета?

— Это очень большой вопрос к тому аэропорту, где он садился. Если это его оружие, это просто гигантский скандал. Несмотря на то, что это, скорее всего, к терроризму отношения не имеет, скандал большой.

При задержании злоумышленника никто не пострадал, сообщили в «Аэрофлоте». Как только лайнер прибыл в Ханты-Мансийск, здание аэропорта оцепили. Что происходило после, рассказывает журналист Алексей Черенков

«Часть силовиков покидает территорию аэропорта, часть еще остается, несколько машин скорой помощи уехало, на улице остаются несколько пассажиров рейса, который должен быть, по их словам, в Екатеринбург. Кто-то приехал на такси, кто-то приехал на автобусе, они находятся до сих пор тут, за оцеплением, их внутрь пока не пускают. Паники нет, единственное, некоторые пассажиры пытаются попасть внутрь, но они спокойно стоят, ждут, пытаются выяснить ситуацию».