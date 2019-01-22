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Главу московского главка МЧС отстранили от должности из-за гибели пожарных 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы временно отстранил от должности начальника управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС полковника внутренней службы Дмитрия Ширлина, ему предъявлено обвинение в халатности из-за гибели восьми пожарных в 2016 году при тушении склада на востоке столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Суд 21 декабря 2018 года постановил временно отстранить Ширлина от занимаемой должности, он является обвиняемым по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность)", — сказала она агентству.
По словам Царевой, в суд с требованием о временном снятии полковника Ширлина с должности обратился следователь на основании 114-й стать уголовно-процессуального кодекса.
После пожара на Амурской улице в 2016 году Следственный комитет возбудил как минимум два уголовных дела. Из-за самого пожара — по статье "нарушение требований пожарной безопасности" (часть 3 статьи 219 УК РФ). А из-за гибели пожарных — по статье "Халатность" в отношении полковника Ширлина.
Пожар на Амурской улице произошел вечером 22 сентября 2016 года, его потушили лишь спустя 14 часов. Погибли восемь пожарных, которые одними из первых прибыли на место ЧП, провели разведку и спасли из горящего склада более 100 работников. Затем они работали на самом опасном участке — на кровле склада, устанавливая водяную завесу для охлаждения газовых баллонов и компрессоров, которые в любой момент могли взорваться. Но из-за интенсивного горения и высокой температуры произошла деформация конструкций, кровля рухнула вместе с пожарными.
Мосгорсуд 23 января проверит законность отстранения полковника Ширлина от должности.
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Происшествия , Криминал , Юнона Царева , МЧС , Мосгорсуд , СКР , РИА Новости , Москва
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