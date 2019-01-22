Опубликовано видео с допроса захватчика самолета «Аэрофлота»

Следственный комитет России опубликовал короткое видео допроса 41-летнего Павла Шаповалова, захватившего во вторник самолет Сургут-Москва.

На видео следователи интересуются, был ли у Шаповалова при себе телефон. Дебошир отвечает утвердительно.

Ранее следователи опровергли информацию, что Павел Шаповалов пронес на борт самолета оружие.

Во вторник нетрезвый мужчина захватил самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Сургут. Самолет совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске. По одной из версий, экипаж уговорил захватчика на дозаправку. Лайнер, на борту которого находились 75 человек, приземлился на дальней стоянке, силовики предприняли штурм судна, никто не пострадал.