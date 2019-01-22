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Опубликовано видео с допроса захватчика самолета «Аэрофлота» 

Рамблер + ещё 27 58 минут назад
Следственный комитет России опубликовал короткое видео допроса 41-летнего Павла Шаповалова, захватившего во вторник самолет Сургут-Москва.
На видео следователи интересуются, был ли у Шаповалова при себе телефон. Дебошир отвечает утвердительно.
Ранее следователи опровергли информацию, что Павел Шаповалов пронес на борт самолета оружие.
Сын захватившего самолет «Аэрофлота» рассказал об отце
Во вторник нетрезвый мужчина захватил самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Сургут. Самолет совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске. По одной из версий, экипаж уговорил захватчика на дозаправку. Лайнер, на борту которого находились 75 человек, приземлился на дальней стоянке, силовики предприняли штурм судна, никто не пострадал.
Происшествия , Видео , Войска , Другое , Катастрофы , Оружие , Аэрофлот , СКР
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