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Захватчика самолета пришлось будить перед задержанием 

News.ru 35 минут назад
Пассажиров рейса Сургут — Москва доставят в столицу из Ханты-Мансийска резервным бортом. На данный момент люди находятся в зоне ожидания. При освобождении самолёта никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, людей вывели по трапу, сообщили в пресс-службе департамента общественных связей Аэрофлота.
В авиакомпании отметили, что инцидент не повлиял на работу, все рейсы выполняются по расписанию. Служба безопасности и технические службы Аэрофлота приведены в состояние повышенной готовности. Все воздушные суда проходят перед полётом особо тщательную проверку. Пассажиров просят отнестись с пониманием к усиленному контролю.
Сын захватившего самолет «Аэрофлота» рассказал об отце
Захватчик самолёта — житель Сургута задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. Перед этим дебошира пришлось разбудить. Со слов очевидцев, мужчина был настолько пьян, что после требования развернуть самолёт и направить его в Афганистан, сразу заснул в своём кресле.
Ранее он был судим за порчу имущества. Теперь мужчине грозит до 12 лет тюремного заключения, по статье УК РФ «угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия», сообщает СК РФ.
Ранее борт 1515 Сургут — Москва, пассажир которого потребовал развернуть самолёт и направить его в Афганистан, сел в Ханты-Мансийске. По данным мониторинговых сайтов, время посадки 14:26. Судно должно было приземлиться в Шереметьево. На его борту находились 75 человек. Представители «Аэрофлота» отметили, что из-за инцидента самолёт будет задержан на десять часов, писал News.ru
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Происшествия , Видео , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР , Москва , Сургут , Ханты-Мансийск
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