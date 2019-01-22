Захватчика самолета пришлось будить перед задержанием

Пассажиров рейса Сургут Москва доставят в столицу из Ханты-Мансийска резервным бортом. На данный момент люди находятся в зоне ожидания. При освобождении самолёта никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, людей вывели по трапу, сообщили в пресс-службе департамента общественных связей Аэрофлота.

В авиакомпании отметили, что инцидент не повлиял на работу, все рейсы выполняются по расписанию. Служба безопасности и технические службы Аэрофлота приведены в состояние повышенной готовности. Все воздушные суда проходят перед полётом особо тщательную проверку. Пассажиров просят отнестись с пониманием к усиленному контролю.

Захватчик самолёта — житель Сургута задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. Перед этим дебошира пришлось разбудить. Со слов очевидцев, мужчина был настолько пьян, что после требования развернуть самолёт и направить его в Афганистан, сразу заснул в своём кресле.

Ранее он был судим за порчу имущества. Теперь мужчине грозит до 12 лет тюремного заключения, по статье УК РФ «угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия», сообщает СК РФ