Сын захватившего самолет «Аэрофлота» рассказал об отце 

Сын Павла Шаповалова, захватившего самолет «Аэрофлота», рассказал, что отец давно покончил с пагубными привычками.
«Он завязал, не пил. Насчет курить не знаю, но долго не пил. Спокойный, никогда ничего такого не было. Никогда ни с кем не дрался», — рассказал молодой человек в беседе с «Известиями».
Сын назвал отца неконфликтным и спокойным человеком и признался, что не знает, зачем тот требовал развернуть самолет в Афганистан.
Юноша признался, что его родители давно находятся в разводе, однако он регулярно встречается с отцом.
Информацию о его судимости он подтвердить не смог.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что в начале 2000-х Шаповалов неоднократно привлекался к ответственности за разбой, кражи, продажу наркотиков, неуплату алиментов, мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте и другие нарушения.