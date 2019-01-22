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Сын захватившего самолет «Аэрофлота» рассказал об отце 

Рамблер 19 минут назад
Сын Павла Шаповалова, захватившего самолет «Аэрофлота», рассказал, что отец давно покончил с пагубными привычками.
«Он завязал, не пил. Насчет курить не знаю, но долго не пил. Спокойный, никогда ничего такого не было. Никогда ни с кем не дрался», — рассказал молодой человек в беседе с «Известиями».
Сын назвал отца неконфликтным и спокойным человеком и признался, что не знает, зачем тот требовал развернуть самолет в Афганистан.
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Юноша признался, что его родители давно находятся в разводе, однако он регулярно встречается с отцом.
Информацию о его судимости он подтвердить не смог.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что в начале 2000-х Шаповалов неоднократно привлекался к ответственности за разбой, кражи, продажу наркотиков, неуплату алиментов, мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте и другие нарушения.
Происшествия , Видео , Аэрофлот , газета "Известия" , РЕН ТВ
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