Сын захватившего самолет «Аэрофлота» рассказал об отце

Сын Павла Шаповалова, захватившего самолет «Аэрофлота» , рассказал, что отец давно покончил с пагубными привычками.

«Он завязал, не пил. Насчет курить не знаю, но долго не пил. Спокойный, никогда ничего такого не было. Никогда ни с кем не дрался», — рассказал молодой человек в беседе с «Известиями».

Сын назвал отца неконфликтным и спокойным человеком и признался, что не знает, зачем тот требовал развернуть самолет в Афганистан.

Юноша признался, что его родители давно находятся в разводе, однако он регулярно встречается с отцом.

Информацию о его судимости он подтвердить не смог.