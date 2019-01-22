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Московская официантка сломала руку посетительнице 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Официантка одного из московских кафе из-за конфликта сломала руку 51-летней посетительнице, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.
«В территориальный отдел полиции поступило заявление от 51-летней москвички. Потерпевшая сообщила, что в одном из кафе на проспекте Мира в ходе конфликта официантка данного заведения повредила ей руку. Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным следствия, официантка ударила посетительницу кафе неизвестным предметом по предплечью, в результате чего последняя получила открытый перелом руки, передает РИА «Новости».
29-летняя официантка была задержана сотрудниками полиции по месту жительства. Отмечается, что она оказалась приезжей. В качестве меры пресечения в отношении подозреваемой избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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Происшествия , МВД , РИА Новости
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